О Ефремове захотели снять байопик

Режиссер Карпиловский заявил о желании снять байопик об актере Ефремове

Судьба заслуженного артиста России Михаила Ефремова до тюрьмы и после — две разные истории, которые можно использовать для сюжета в кинопроектах. Об этом заявил режиссер Александр Карпиловский в разговоре с «Общественной Службой Новостей».

По словам кинематографиста, режиссеры готовы платить миллионные гонорары за то, чтобы «заполучить» актера. «Я тоже готов. Почему? Да потому, что после той трагедии, которую пережил Михаил Олегович, он сейчас просто невероятно интересен, многогранен», — сказал он.

Карпиловский уточнил, что мечтает снять философскую драму с участием артиста или байопик о его судьбе.

Ранее адвокат Ефремова рассказал, что у его клиента подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком.