Раскрыты подробности о состоянии здоровья Ефремова

Mash: У Ефремова подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком

Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова рассказал, что у его клиента подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам правозащитника, сразу после освобождения из колонии актер отправится в один из национальных медицинских центров в Москве на обследование и лечение. Также он отметил, что «все, что писали про роль, фильм и гонорар в СМИ, — фейк».

Ранее продюсер Евгений Морозов сообщил, что Михаил Ефремов, который скоро выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению, станет одним из самых высокооплачиваемых актеров России.