Продюсер раскрыл гонорары Ефремова после выхода из тюрьмы

Продюсер Морозов: Отсидевший Ефремов станет одним из самых дорогих актеров

Продюсер Евгений Морозов сообщил, что Михаил Ефремов, который скоро выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО), станет одним из самых высокооплачиваемых актеров России. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

Морозов, который является другом актера Олега Ефремова, отца Михаила, назвал вероятные суммы гонораров, которые будет получать артист.

«После возвращения Ефремов станет самым кассовым актером. Первый съемочный день будет в мае. Гонорар уже назначен: два с половиной миллиона рублей за день. Это в разы больше, чем у [Дмитрия] Нагиева и [Сергея] Бурунова. Но и Миша серьезный театральный актер», — заявил он.

Также продюсер признался, что почти никогда не видел 61-летнего Ефремова-младшего трезвым.

«Народ видит, что Миша раскаялся. Он талантливый актер, люди его всегда любили за простоту и обаяние. Да, согрешил, да, алкоголик, я его сам, по-моему, никогда не видел трезвым. Но талант не пропьешь: он всегда блестяще играл», — сказал Морозов.

Ранее стало известно, что суд одобрил актеру Михаилу Ефремову, осужденному за пьяное ДТП, повлекшее трагедию, УДО. Известно, что после освобождения Ефремов первым делом собирается собирается сходить в храм.