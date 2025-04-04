Оксана Самойлова вышла в свет в полупрозрачном корсете

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова посетила день рождения блогерши Юлии Годуновой в откровенном образе. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя инфлюэнсерша вышла в свет в черных брюках-клеш с высокой талией и полупрозрачном корсете на широких бретелях и с вырезом. В качестве аксессуаров она выбрала маленькую сумку и массивное колье. Вдобавок звезда распустила волосы и нанесла макияж.

Ранее в апреле Оксана Самойлова оценила внешность без наращенных волос фразой «максимально убого». Инфлюэнсерша показала себя без прядей, которые придавали дополнительный объем и длину.