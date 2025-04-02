Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:51, 2 апреля 2025Ценности

Оксана Самойлова оценила внешность без наращенных волос фразой «максимально убого»

Блогерша Оксана Самойлова показала внешность без наращенных волос
Екатерина Ештокина

Кадр: @samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова оценила внешность без наращенных волос фразой «максимально убого». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя инфлюэнсерша показала себя без прядей, которые придавали дополнительный объем и длину. При этом она надела белый халат и отказалась от макияжа.

«Не знаю, на сколько меня хватит, но стрессую каждый день теперь. Я снова сняла наращенные волосы. В прошлый раз меня хватило на две недели. Это выглядит максимально убого. По ощущениям приятно, можно по-всякому чесать волосы. Но... просто посмотрите на это. Я купила уже кучу всяких париков», — посетовала блогерша.

В марте Оксана Самойлова начала ликвидировать убыточный бизнес. Речь шла о компании «Антураж». Отмечалось, что приложение с рецептами знаменитости WOW CHEF за последние четыре года понесло убытки почти на 1,3 миллиона рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль высказался о мирных переговорах по Украине

    Невестка Вячеслава Зайцева высказалась о будущем его Дома моды

    Устойчивый к сильным морозам виноград из водорослей создали в России

    Стало известно об обращении в доход России более триллиона ценных бумаг

    Samsung изобрела складывающийся вчетверо смартфон

    Олимпийская чемпионка выразила готовность молиться за новую главу МОК

    Минфин оценил интерес иностранных компаний к уходу из России

    В Кремле обвинили Украину во временном выводе из эксплуатации причалов КТК

    Названа страна-победитель в развязанной США мировой торговой войне

    Ученые предрекли всему миру обеднение из-за глобального потепления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше