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11:26, 4 апреля 2025Россия

Опубликовано предсмертное послание матери попавшего в окружение под Курском бойца ВСУ

Боец ВСУ записал предсмертное послание матери с позиций в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

В сети появилось предсмертное послание бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) матери. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах военнослужащий говорит, что его подразделение «сильно зажало» в Курской области, и что они не смогут выйти из окружения.

«Мам, передай Софийке, что я ее люблю сильно», — сказал солдат. Вероятно, его слова были адресованы жене или дочери. В это время на записи раздаются звуки взрывов. «Прощайте», — заключил солдат ВСУ.

Ранее другой боец ВСУ, также вторгшийся в Курскую область, решил добить себя и попал на видео. Это произошло после прилета в его укрытие беспилотника. На кадрах видно, как солдат выползает из обшитой металлическими листами будки и подносит руку к виску.

ЖЗЛ
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