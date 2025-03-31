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12:24, 31 марта 2025Россия

Самоликвидацию бойца ВСУ в Курской области сняли на видео

В Курской области боец ВСУ добил себя, это сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Курской области на видео сняли самоликвидацию бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик, предположительно, снятый беспилотником, опубликовал Telegram-канал Military Theme.

На кадрах демонстрируется взрыв после прилета дрона в будку со стенами, обшитыми металлическими листами. Из нее выползает украинский солдат, рядом с ним видно горящие доски. Затем солдат стреляет себе в височную область.

Канал уточняет, что попавший на видео эпизод был снят после обнаружения оператором дрона укрытия, в котором скрывался солдат ВСУ.

Ранее другой украинский военнослужащий записал предсмертное видео. Боец рассказал, что попал в окружение и заявил, что его пребывание на российской территории пошло совсем не по тому сценарию, который рассказывали ему командиры. «Скорее всего, нас перебьют», — добавил солдат, после чего попрощался с родителями.

ЖЗЛ
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