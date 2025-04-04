Ампутировавший себе ногу ножом после 17 дней в окопе боец СВО вернулся домой

Ампутировавший себе ногу боец СВО Федоров из Якутии вернулся домой

Военнослужащий Александр Федоров, который принимал участие в специальной военной операции (СВО) и сам себе ампутировал ногу, вернулся домой в Якутию. Об этом сообщает местная газета «Үлэ күүһэ» в Telegram-канале.

«Сегодня Александр Федоров вернулся на родину. На родной земле бойца встретили друзья, земляки, однополчане и администрация села Бясь-Кюель», — говорится в сообщении.

Мужчина вернулся домой после месяцев, которые он провел в госпитале. О его лечении и восстановлении информации не приводится.

Федоров в зоне СВО был вынужден отрезать себе ногу ножом после того, как она загноилась. Мужчина, будучи раненым, 17 дней провел в окопе. Чтобы не допустить заражения крови, конечность необходимо было ампутировать, однако сослуживцы военного побоялись это сделать. Тогда мужчина, вколов себе последнюю ампулу обезболивающего, сам взялся за нож и отпилил кость выше колена.