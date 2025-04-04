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20:39, 4 апреля 2025Силовые структуры

Пара россиян похитила 15-летнюю школьницу после избиения

В Астраханской области пара избила и похитила 15-летнюю школьницу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Астраханской области возбуждено уголовное дело о похищении 15-летней несовершеннолетней школьницы парой россиян. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 2 февраля в селе Началово 24-летняя жительница и ее знакомый напали на знакомую им школьницу и ее брата и нанесли множество ударов по различным частям тела. Затем пара поместила избитую девочку в салон автомобиля и скрылась. Брат немедленно прибежал в полицию и все рассказал.

Силовикам удалось оперативно выйти на след злоумышленников, задержать их и освободить несовершеннолетнюю пленницу.

Ранее сообщалось, что в Тольятти местная жительница пойдет под суд за то, что во время развода похитила мужа и поместила в рехаб без его согласия.

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