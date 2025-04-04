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09:31, 4 апреля 2025Россия

Под Москвой женщину откинуло взрывной волной из-за атаки дрона ВСУ

В подмосковном Стремилово женщину откинуло взрывной волной из-за атаки дрона ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном селе Стремилово женщину откинуло взрывной волной от окна в частном доме из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом россиянка рассказала телеканалу «360».

Она пояснила, что находилась дома с мужем и двумя детьми. Сначала жительница Московской области услышала где-то далеко два взрыва.

Примерно в 01:45 горожанка подошла к окну, внезапно произошел еще один взрыв. Россиянку отбросило в комнату. Все стекла полетели на нее.

Пострадавшая отметила, что вместе с супругом и детьми они в спешке отправились в Чехов. По дороге семья связалась с представителями экстренных региональных служб.

До этого Минобороны России доложило, что 107 украинских дронов сбили системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь над российскими регионами.

В ведомстве разъяснили, что 34 из них уничтожили над Курской областью, 30 — над Орловской, 18 — над Липецкой, семь — над Калужской, по четыре — над Ростовской и над акваторией Азовского моря, по три — над Тамбовской и Московской областями, два — над Брянской областью и по одному — над Воронежской и Тульской областями.

ЖЗЛ
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