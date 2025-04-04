ВСУ за ночь выпустили по России свыше сотни беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 107 дронов над десятью регионами и Азовским морем

В ночь на пятницу, 4 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 107 беспилотников над десятью регионами России и Азовским морем. Попытки атаки ВСУ были предприняты в период с 21.00 3 апреля до 5.00 4 апреля по московскому времени.

Больше всего летательных аппаратов — 34 — сбили над Курской областью. Еще 30 перехватили над Орловской, 18 — над Липецкой, 7 — над Калужской, по 4 — над Ростовской областью и акваторией Азовского моря, по 3 — над Тамбовской областью и Московским регионом, 2 — над Брянской областью, по одному — над Тульской и Воронежской областями.

Ночью 3 апреля силы ПВО сбили 23 беспилотника над шестью регионами России. Под удар попали Брянская, Курская, Орловская, Калужская, Белгородская и Смоленская области.