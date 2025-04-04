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20:44, 4 апреля 2025Интернет и СМИ

Популярная телеведущая во второй раз победила рак

Американская телеведущая Саманта Харрис избавилась от рака молочной железы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: FS / Globallookpress.com

Популярная американская телеведущая Саманта Харрис заявила, что полностью выздоровела после повторно диагностированного рака молочной железы. Об этом она рассказала в интервью изданию People.

Харрис отметила, что прошла необходимый курс операций и полностью избавилась от болезни, которую врачи повторно обнаружили в конце прошлого года. Телеведущая заверила, что хорошо себя чувствует.

«Я считаю себя свободной от рака (...) Цель сейчас — убедиться, что мое тело не станет пристанищем для любых циркулирующих опухолевых клеток, которые решат обосноваться в органе-хозяине», — добавила она. Харрис также заявила, что диагноз научил ее ценить время, проведенное вместе с близкими и друзьями.

Ранее сообщалось, что популярный американский телеведущий Дэйв Кулье победил рак через пять месяцев после того, как ему поставили диагноз. Ведущий проходил лечение от злокачественного поражения лимфатической системы.

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