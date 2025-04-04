Популярная телеведущая во второй раз победила рак

Американская телеведущая Саманта Харрис избавилась от рака молочной железы

Популярная американская телеведущая Саманта Харрис заявила, что полностью выздоровела после повторно диагностированного рака молочной железы. Об этом она рассказала в интервью изданию People.

Харрис отметила, что прошла необходимый курс операций и полностью избавилась от болезни, которую врачи повторно обнаружили в конце прошлого года. Телеведущая заверила, что хорошо себя чувствует.

«Я считаю себя свободной от рака (...) Цель сейчас — убедиться, что мое тело не станет пристанищем для любых циркулирующих опухолевых клеток, которые решат обосноваться в органе-хозяине», — добавила она. Харрис также заявила, что диагноз научил ее ценить время, проведенное вместе с близкими и друзьями.

Ранее сообщалось, что популярный американский телеведущий Дэйв Кулье победил рак через пять месяцев после того, как ему поставили диагноз. Ведущий проходил лечение от злокачественного поражения лимфатической системы.