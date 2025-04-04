Популярному стендап-комику предъявили обвинение в изнасиловании

Комику и экс-мужу Кэти Перри Расселу Брэнду предъявили обвинение в изнасиловании

Британская полиция предъявила обвинение в изнасиловании популярному стендап-комику и бывшему мужу певицы Кэти Перри Расселу Брэнду. Об этом пишет Variety.

Помимо изнасилования, Брэнда обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и посягательстве на половую неприкосновенность. По версии следствия, жертвами юмориста с 1999 по 2005 год стали четыре женщины.

Брэнда обязали явиться в суд в Лондоне 2 мая. Уточняется, что комик ранее отвергал обвинения в сексуальном насилии.

Юмориста обвинили в преступлениях сексуального характера осенью 2023 года. Всего с заявлениями о том, что они стали жертвами Брэнда, выступили пять женщин. Отмечалось, что одной из женщин на момент предполагаемого преступления было 16 лет. На фоне скандала было отложено турне Брэнда, а телеканал «Би-би-си» удалил из своих онлайн-сервисов программы с комиком.

