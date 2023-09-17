The Times: бывшего мужа Кэти Перри обвинили в изнасиловании и домогательствах

Бывшего мужа американской певицы Кэти Перри, британского актера и комика Рассела Брэнда обвинили в изнасиловании, сексуальных домогательствах и эмоциональном насилии. Об этом сообщает газета The Times.

Уточняется, что с обвинениями выступили четыре женщины, одной из которых на момент действий было 16 лет. По их словам, эпизоды насилия имели место в период с 2006 по 2013 годы. Также ряд женщин обвинил Брэнда в неконтролируемом и оскорбительном поведении.

В свою очередь, актер опроверг выдвинутые против него обвинения. Он утверждает, что все его отношения были по обоюдному согласию.