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14:48, 8 сентября 2023Культура

Звезду «Шоу 70-х» приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилования

Актера Дэнни Мастерсона приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилования
Дэнни Мастерсон

Дэнни Мастерсон. Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Американского актера Дэнни Мастерсона, исполнившего одну из главных ролей в ситкоме «Шоу 70-х» (That '70s Show, также известном как «Ох уж эти 70-е»), приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилования. Об этом пишет Page Six.

Отмечается, что актер получил максимально возможное наказание — ему назначили два 15-летних срока по каждому обвинению.

Мастерсон был задержан в 2020 году в Лос-Анджелесе, США, по обвинениям в изнасиловании трех женщин. Актера обвинили в трех случаях изнасилования, произошедших в период с 2001 по 2003 год. Двум жертвам на момент преступления было 23 года, третьей — 28 лет. Все случаи, по словам жертв, произошли в доме Мастерсона в Голливуде.

Звезда «Шоу 70-х» также снялся в таких сериалах, как «Мужчины в деле», «Красавцы», «Белый воротничок», «Параллельные миры». Помимо этого, он появился в фильмах «Рокеры», «Всегда говори "ДА"», «Без лица» и «Факультет».

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    Варвара Кошечкина
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