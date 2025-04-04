Пошлины США сочли опасными для России

Финансист Рокотянская: Цены на российский экспорт могут упасть из-за тарифов США

Тарифная война, развязываемая США, может нанести вред и российской экономике. Об этом предупредила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Ее процитировала «Газета.Ru».

По ее словам, если пошлины США обернутся замедлением темпов роста мировой экономики, то это приведет к снижению цен на нефть. Кроме того, Европа может еще сильнее сократить закупки российского газа.

В целом же, как полагает Рокотянская, итогами пошлин президента США Дональда Трампа станут: трансформация мировых логистических маршрутов, рост инфляции и замедление мирового спроса. Впрочем, инфляционное давление может быть немного снижено, так как два основных поставщика нефти на американский рынок, Канада и Мексика, пока отсутствуют в списке стран, которые Вашингтон обложил тарифами.

Ранее доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко предупредила, что последние шаги властей США, могут привести к очень плачевным последствиям. Возможно, что мир стоит на пороге глобальной рецессии.