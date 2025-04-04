При атаке дронов на российский регион погиб человек

При атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область погиб человек. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осколочные ранения получили двое жителей поселка.
Богомаз подчеркнул, что в результате сбросов взрывных устройств в окна и балкон многоквартирного дома получили повреждения. Кроме того, ущерб причинен нескольким автомобилям. Обследование территорий продолжится в светлое время.
Ранее сообщалось, что в Липецке и Липецком Муниципальном округе экстренные службы проверяют информацию о падении обломков беспилотного летательного аппарата.