При атаке дронов на российский регион погиб человек

При атаке БПЛА на Брянскую область погиб человек, еще один ранен

При атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область погиб человек. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осколочные ранения получили двое жителей поселка.

Богомаз подчеркнул, что в результате сбросов взрывных устройств в окна и балкон многоквартирного дома получили повреждения. Кроме того, ущерб причинен нескольким автомобилям. Обследование территорий продолжится в светлое время.

Ранее сообщалось, что в Липецке и Липецком Муниципальном округе экстренные службы проверяют информацию о падении обломков беспилотного летательного аппарата.