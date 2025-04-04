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04:30, 4 апреля 2025Россия

При атаке дронов на российский регион погиб человек

При атаке БПЛА на Брянскую область погиб человек, еще один ранен
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

При атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область погиб человек. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осколочные ранения получили двое жителей поселка.

Богомаз подчеркнул, что в результате сбросов взрывных устройств в окна и балкон многоквартирного дома получили повреждения. Кроме того, ущерб причинен нескольким автомобилям. Обследование территорий продолжится в светлое время.

Ранее сообщалось, что в Липецке и Липецком Муниципальном округе экстренные службы проверяют информацию о падении обломков беспилотного летательного аппарата.

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