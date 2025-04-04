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22:43, 4 апреля 2025Россия

При ударе ВСУ по Горловке погибла женщина

Военкор Котенок: При ударе ВСУ по Горловке погибла 43-летняя женщина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Таисия Воронцова

Российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке погибла 43-летняя женщина.

По его словам, также в результате атаки пять человек получили ранения. «ВСУ сегодня активно бьют по городу дронами. Заходят волнами. Никакой цели, кроме как закошмарить гражданских, в таких налетах нет от слова совсем», — сообщил военкор.

Ранее при атаке ВСУ на Брянскую область погиб человек. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, еще два человека получили ранения. В результате сбросов взрывных устройств окна и балкон многоквартирного дома получили повреждения. Кроме того, ущерб причинен нескольким автомобилям. Обследование территорий продолжится в светлое время.

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