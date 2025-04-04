Проректора КрасГМУ арестовали за хищения стимулирующих выплат сотрудников

В Красноярске суд арестовал проректора КрасГМУ Соловьеву за хищения выплат

Центральный районный суд Красноярска арестовал проректора по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого (КрасГМУ) Ирину Соловьеву по делу о хищении стимулирующих выплат сотрудников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Женщина будет под стражей два месяца, до 1 июня. Она проходит обвиняемой по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

О задержании Соловьевой сообщалось ранее.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 годы проректор давала указания о начислении стимулирующих выплат подчиненным, а потом просила у работников отдать эти деньги ей. Она уверила сотрудников, что выплаты пойдут на обеспечение деятельности учебного заведения, но в реальности забирала их себе.