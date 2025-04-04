Среда обитания
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10:42, 4 апреля 2025Среда обитания

Раскрыто негативное влияние соцсетей на психику

Психолог Губанова: Соцсети могут вызвать депрессию
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чрезмерное использование соцсетей может негативно повлиять на психическое здоровье и вызвать депрессию. Об этом россиян предупредила психолог Галина Губанова в беседе с «Известиями».

По ее словам, в группе риска находятся люди с завышенными требованиями к себе. Такие пользователи сравнивают себя с популярными блогерами, добившимися невероятного успеха, и ставят слишком высокую планку. Идеальные образы в виртуальном мире причиняют боль и заставляют завидовать. Окружая себя подобным контентом, человек усиливает негативные мысли.

Кроме того, для некоторых пользователей соцсети становятся важнее реальной жизни. Губанова отметила, что погружение в виртуальный мир отрывает от реальности, а менее эмоциональные, хрупкие социальные связи провоцируют депрессию. «В виртуальном мире мы заменяем настоящие эмоции "дешевым дофамином", а иллюзия чужой жизни усугубляет ощущение изоляции», — объяснила она.

Глубокое погружение в соцсети заменяет человеку реальную активность, тем самым лишая радости и удовлетворения от достижений, которые укрепляют уверенность в себе. Другой проблемой является думскроллинг — бесконтрольное и долгое чтение плохих новостей. Это вызывает стресс и повышает тревожность, давая иллюзию контроля над ситуацией.

Губанова посоветовала ограничить время, проведенное в соцсетях. Для этого можно установить будильник и время от времени переключаться на другие занятия.

Ранее бизнес-психолог Юлия Добрынина рассказала, как вернуть утраченную мотивацию. В этом помогут смена рутины и пересмотр жизненных целей.

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