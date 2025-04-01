Раскрыты способы вернуть мотивацию

Психолог Добрынина: Смена рутины поможет вернуть мотивацию

Смена рутины и пересмотр целей могут вернуть мотивацию. Такой совет россиянам дала бизнес-психолог, кризисный консультант Юлия Добрынина в беседе с «Известиями».

По ее словам, недостаток мотивации сигнализирует о том, что в жизни или на работе что-то пошло не так. В такие моменты не стоит принуждать себя к действиям, вместо этого лучше взять перерыв и разобраться в причинах.

Эксперт отметила, что если цель изначально была неверной, потеря мотивации станет освобожденим, а не проблемой. Но если прежде мотивация присутствовала, а затем пропала, причина может крыться в переутомлении, неясности целей, рутине или несоответствии желаний и реальных действий.

В первую очередь важно признать нежелание двигаться вперед. Затем следует качественно восстановиться. В этом помогут глубокий сон без будильника, прогулки на природе и отдых в тишине без гаджетов. Добрынина также посоветовала пересмотреть рутину и попробовать новое.

«Рутина убивает мотивацию. Если каждый день похож на предыдущий, мозг перестает воспринимать задачи как что-то интересное», — объяснила она. Психолог предложила рассматривать потерю мотивации не как проблему, а как возможность лучше понять свои желания и определить цели.

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