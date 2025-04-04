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07:34, 4 апреля 2025Экономика

Россиян предупредили о «яме» на рынке вторичного жилья

Экономист Кричевский: Налог с продажи жилья теперь не учитывает рыночную цену
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Налог с продажи жилья все чаще рассчитывается не по рыночной, а по кадастровой стоимости, а на нее влияет масса факторов. Об этом рассказал Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм», в беседе с агентством «Прайм».

В их числе — «фантазийные» цены, выставляемые некоторыми владельцами «вторички» на агрегаторах, уточнил экономист.

По словам Кричевского, оценщики берут в расчет локацию, возраст дома, площадь квартиры, тогда как рыночная цена учитывает гораздо больше факторов.

Специалист напомнил, что налог с продажи недвижимости рассчитывается с большей из двух величин — с 70 процентов кадастровой стоимости или с цены в договоре купли-продажи. Даже если продать квартиру стоимость 10 миллионов рублей за один-два миллиона, то налог придется платить с семи миллионов. Помимо этого, такую сделку могут остановить для дополнительной проверки.

Ранее сообщалось, что, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с начала 2025 года российские банки стали чаще отказывать в выдаче ипотечных кредитов физлицам. В январе и феврале этого года на отклоненные заявки на новую ипотеку пришлось 55,4 и 56,2 процента от их общего числа, что гораздо выше по сравнению с декабрем прошлого года — 49,9 процента.

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