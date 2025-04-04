Россиянам напомнили о крупных штрафах за шашлыки во дворе

Эксперт Бондарь: Шашлыки во дворе могут привести к уголовному делу

Жарка шашлыков во дворах жилых домов может привести к крупным штрафам и даже уголовной ответственности. Об этом рассказал россиянам общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет «Газета.Ru».

Специалист обратил внимание на то, что вблизи зданий, машин или электрощитков разжигать огонь очень опасно. «По правилам противопожарной безопасности важно соблюдать расстояния: не менее 15 метров до строений, не менее 50 метров — если площадь огня увеличивается или отсутствует специальная емкость», — напомнил Бондарь.

Во время интервью изданию он также отметил, что нарушение правил может стоить не только штрафа до 15 тысяч рублей, но и привести к уголовной ответственности за порчу имущества или вред здоровью. Это возможно в тех случаях, если из-за шашлыков возникнет пожар.

Ранее сообщалось, что распространившееся в Интернете сообщение о том, что дачников будут штрафовать за жарку шашлыков, используя для слежения дроны, оказалось недостоверными. Как напомнили эксперты, штрафы предусмотрены только за нарушение правил пожарной безопасности.

Как отмечалось, нет никаких сведений о том, что дроны используют именно для контроля соблюдения правил жарки шашлыков на даче.