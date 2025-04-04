Россиянам назвали основные правила выбора клиники для лечения

Врач Зимнова: При выборе клиники нужно спрашивать об оснащении

Основатель и руководитель компании-поставщика медицинского оборудования для хирургии, реанимации и неонатологии «Таис» Вера Зимнова перечислила основные правила выбора хорошей клиники для лечения. Их врач назвала в беседе с «Лентой.ру».

При выборе между частной и государственной клиникой Зимнова предложила учитывать не только ценовую политику и дизайн интерьера, но и уровень оснащения, квалификацию врачей и организацию процессов. «Многие будущие родители выбирают роддом по принципу "бассейн, отдельная палата, вкусная еда". Но что если ребенок появится раньше срока и ему потребуется интенсивное выхаживание? Ведь красота интерьера не спасет, когда нужна, к примеру, современная система респираторной поддержки или фототерапия для устранения гипербилирубинемии у новорожденных», — говорит врач.



Кроме того, Зимнова призвала россиян учитывать квалификацию и опыт специалистов, которые напрямую влияют на качество лечения. По ее словам, лучше ориентироваться на практический опыт врача и его репутацию, изучить его блог, а честные отзывы можно поискать на картах Google и Яндекс, где сложнее «накрутить» рейтинг.

Если требуется врач узкой специализации, лучше всего спросить рекомендации у другого врача, например, у терапевта или профильного специалиста. Медицинское сообщество хорошо знает, кто действительно обладает высокой квалификацией и в каких случаях стоит к нему обращаться. Это намного надежнее, чем советы знакомых или субъективные отзывы в интернете Вера Зимнова руководитель компании-поставщика медицинского оборудования «Таис»

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