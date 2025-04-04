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14:36, 4 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам перечислили пять проверенных способов ускорить похудение

Тренер Шарафутдинова: Ускорить похудение поможет соблюдение питьевого режима
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: patricia serna / Unsplash

ЗОЖ-эксперт и тренер студии фитбоксинга Hawaii Fitboxing Арина Шарафутдинова поделилась пятью проверенными способами, которые помогут ускорить похудение без вреда для здоровья. Их специалистка перечислила «Ленте.ру».

Первая рекомендация Шарафутдиновой — соблюдать питьевой режим. По ее словам, даже небольшое обезвоживание негативно повлияет на метаболизм и замедлит его. «По стандарту количество воды рассчитывается по формуле 25-30 миллилитров на килограмм веса. Однако если есть запрос на похудение, это количество стоит увеличить до 50 миллилитров на килограмм веса», — рассказала тренер.

Также она призвала перестать заедать эмоции, так как эта привычка значительно увеличивает количество потребляемых калорий за день. Она подчеркнула, что бесконтрольное употребление даже полезных продуктов также может привести к набору веса, так как еды с отрицательной калорийностью не существует.

Прежде чем подойти к холодильнику, спросите у себя «Действительно ли я хочу есть, или, возможно, я просто оттягиваю время, чтобы не выполнять какую-то задачу или вовсе хочу спать?»

Арина Шарафутдинова ЗОЖ-эксперт и фитнес-тренер

Не менее важно, по словам тренера, проанализировать рацион и определить, без каких продуктов будет сложно соблюдать диету. Она призвала включать их в рацион раз в неделю в утренние часы — на результат это не повлияет, но уровень напряжения снимет, благодаря чему сбрасывать лишний вес без срывов и ночных перекусов будет легче.

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Наконец, Шарафутдинова посоветовала для ускорения похудения заниматься высокоинтенсивными видами спорта. Одним из таких вариантов она назвала фитбоксинг. По ее словам, в этом виде тренинга сочетаются силовая и аэробная нагрузки, поэтому за занятие продолжительностью 45 минут можно сжечь до тысячи килокалорий.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о похудении. По его словам, для того, чтобы сбросить вес, недостаточно считать соотношение белков, жиров и углеводов в рационе.

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