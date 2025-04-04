Россиянин описал одну традицию в США фразой «вызвала у нас отвращение»

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в США и описал одну местную традицию фразой «вызвала у нас отвращение». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщил, что сейчас находится в небольшом городе Джексон, в штате Миссисипи. По словам россиянина, помимо нищеты, разрухи и упадка, смотреть там нечего. Однако его удивили некоторые привычки местных, о которых он долго не решался говорить.

Блогер отметил, что американцы привыкли обедать в гостиной. «Так неудачно сложилось, что именно в гостиной обычно принято размещать атрибуты памяти об ушедших родственниках, — продолжил он. — Напрямую я не спрашивал, но, как понял, "под боком" держат именно того родственника, который был наиболее вам близок, и держат на самом видном месте».

Речь идет об урне с прахом. Путешественник узнал, что до середины 20 века на территории всей страны было принято хранить его прямо в доме или квартире.

«Времена шли, мода менялась, в современных семьях и цивилизованных городах такое сейчас редко встретишь, разве что у стариков, которые чтят традиции, — добавил он. — Но на юге все осталось как раньше. Здесь такая урна есть почти в каждом доме, причем хранить ее принято именно в гостиной, там же, где кушают и угощают гостей».

Ранее этот же путешественник описал жителей глубинки в США фразой «не умеют читать и писать». Местные полицейские сообщили соотечественнику, что зачастую в таких штатах встречаются закрытые комьюнити. Как указал блогер, безграмотность таких «отшельников» поражает.

