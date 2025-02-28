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09:24, 28 февраля 2025Путешествия

Россиянин описал жителей американской глубинки фразой «не умеют читать и писать»

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Tami Chappell / Reuters

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Соединенных Штатах и описал жителей местной глубинки фразой «не умеют читать и писать». Об этом он поведал в личном блоге на платформе «Дзен».

«США — страна контрастов, гораздо более сильных, нежели в нашей родной стране, — написал автор публикации. — Поэтому посмотреть, как живут люди, приехав в столицу, нельзя, полной картины не увидишь».

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Мужчина заявил, что вторую поездку в Америку решил посвятить ее обратной стороне, поэтому отправился в южные штаты, «фактически в самое захолустье». Первой точкой путешествия стал штат Миссисипи, известный одним из самых низких показателей уровня жизни.

Местные полицейские сообщили соотечественнику, что зачастую в таких штатах встречаются закрытые комьюнити. «Расстояние от них до ближайшего городка может составлять добрую сотню километров, поэтому они игнорируют существование больниц, школ и прочего, — подчеркнул он. — Лечатся сами, детей учат сами, даже роды сами принимают».

Как указал россиянин, грамотность таких «отшельников» поражает. Сотрудник полиции рассказал, как однажды остановил пикап 26-летнего парня из такого комьюнити и был поражен его умственными способностями. «Когда потребовалось прочитать и подписать протокол, оказалось, что парень толком не умеет читать и писать, максимум на уровне семилетнего ребенка», — пояснил блогер.

Ранее этот же тревел-блогер и путешественник зашел в супермаркет в Майами и сравнил цены на яйца, хлеб и молоко в Соединенных Штатах и России. Мужчина отметил, что дюжина яиц в США стоит примерно семь долларов (631 рубль). Привычный в России десяток найти в местных магазинах можно, однако наиболее распространены пачки с шестью либо двенадцатью штуками.

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