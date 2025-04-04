Россиянина задержали за призывы к осуществлению экстремистской деятельности

В Челябинской области задержали мужчину за призывы к экстремистской деятельности

В Челябинской области задержали мужчину за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

По данным ведомства, с сентября по октябрь 2022 года 39-летний житель Еманжелинска в открытом доступе в одной из социальных сетей разместил материал, в котором содержались призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Специалисты, проводившие лингвистическую экспертизу, подтвердили экстремистскую направленность его высказываний. Мужчину задержали сотрудники МВД из центра по противодействию экстремизму и сотрудники ФСБ при содействии бойцов СОБР.

Продолжается проведение следственных действий по закреплению доказательной базы и установлению иных возможных фактов его противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что еще одному россиянину вынесли приговор за призывы к экстремизму.