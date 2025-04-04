Россиянка доверилась астрологу и сказочно разбогатела

Жительница ХМАО послушала астролога и выиграла 5 миллионов рублей в лотерею

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Нелли Кабирова доверилась астрологу и сказочно разбогатела. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал лотереи.

Уточняется, что россиянка стала обладательницей заветных пяти миллионов рублей. По словам победительницы, идею приобрести билеты ей подсказала коллега, занимающаяся астрологией. Та утверждала, что звезды благоприятствуют удаче в этом году. По ее совету Кабирова купила 10 лотерейный билетов, один из которых оказался счастливым.

Югорчанка призналась, что не сразу поверила в то, что ей улыбнулась удача. «Я не поверила своим глазам и показала СМС мужу. Он мне говорит: "Поздравляю, ты миллионер"», — рассказала она.

Выигранные средства женщина направила на погашение ипотеки. Также она планирует купить сыну питбайк, а оставшуюся сумму потратить на приобретение автомобиля.

Ранее сообщалось, что жительница Пермского края, работающая в сфере медицины, выиграла в лотерее миллион рублей. Она рассказала, что неожиданный приз помог ей осуществить давнюю мечту — подняться на вершину Килиманджаро.