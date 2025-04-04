Российские школьники станцевали на могиле под трек «Я роняю Запад» и сняли это на видео

В Крыму школьники из Ленинского района станцевали на могиле ради подписчиков

В Ленинском районе Крыма двое школьников станцевали на могиле местного кладбища. Свои действия они сняли на видео, которое опубликовал «Mash на волне» в Telegram.

На кадрах видно, как один из подростков танцует на захоронении под трек рэпера Face (признан Минюстом России иноагентом) «Я роняю Запад» и, смеясь, подносит к изображению на памятнике сигарету.

Как сообщили в МВД Республики Крым, обоих подростков задержали. Ими оказались 13-летний и 15-летний жители одного из сел Ленинского района. В отделе полиции школьники пояснили, что своим роликом хотели привлечь подписчиков. Учитывая возраст нарушителей, их родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Кроме того, все материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее, в октябре 2024 года, школьник из Перми устроил на кладбище фотосессию, в ходе которой облизывал на камеру кресты. Сделанные снимки подросток опубликовал в Telegram, дополнив пост оскорбительной надписью.