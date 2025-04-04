Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:59, 4 апреля 2025Россия

Российские школьники станцевали на могиле под трек «Я роняю Запад» и сняли это на видео

В Крыму школьники из Ленинского района станцевали на могиле ради подписчиков
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Ленинском районе Крыма двое школьников станцевали на могиле местного кладбища. Свои действия они сняли на видео, которое опубликовал «Mash на волне» в Telegram.

На кадрах видно, как один из подростков танцует на захоронении под трек рэпера Face (признан Минюстом России иноагентом) «Я роняю Запад» и, смеясь, подносит к изображению на памятнике сигарету.

Как сообщили в МВД Республики Крым, обоих подростков задержали. Ими оказались 13-летний и 15-летний жители одного из сел Ленинского района. В отделе полиции школьники пояснили, что своим роликом хотели привлечь подписчиков. Учитывая возраст нарушителей, их родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Кроме того, все материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее, в октябре 2024 года, школьник из Перми устроил на кладбище фотосессию, в ходе которой облизывал на камеру кресты. Сделанные снимки подросток опубликовал в Telegram, дополнив пост оскорбительной надписью.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов

    Трамп назвал приговор Ле Пен охотой на ведьм

    В российском городе исчез 12-летний школьник

    Воздушный шар с россиянами упал в ОАЭ

    Российские школьники станцевали на могиле под трек «Я роняю Запад» и сняли это на видео

    Чиновник разбогател на 15 миллионов рублей благодаря годовалому племяннику

    В Норвегии рассказали о сохранении связи с российскими военными

    Поддельное сливочное масло нашли в магазинах «Дикси» и «Магнит»

    Жена Джастина Бибера призвала молиться за его здоровье

    Военные несколько часов несли 92-летнюю россиянку на носилках из зоны боевых действий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше