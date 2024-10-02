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16:53, 2 октября 2024Россия

Российский школьник пришел на кладбище и облизал кресты

В Перми школьник пришел на кладбище и облизал кресты на камеру

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В Перми школьник пришел на кладбище и облизал на камеру кресты. Об этом стало известно Telegram-каналу «ЧП Пермь — новости».

По сведениям канала, российский подросток решил устроить среди могил и крестов фотосессию. Результатами несовершеннолетний поделился с подписчиками своего Telegram-канала. Свое «творчество» он также дополнил оскорбительной надписью.

Агентство Ura.ru направило запрос информации в пресс-службу главного управления МВД России по Пермскому краю.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области 16-летний подросток устроил погром на кладбище в Дальнеконстантиновском районе. Мальчик от скуки поломал плиты и кресты на могилах. По факту инцидента возбудили уголовное дело, предусматривающее ответственность за порчу имущества.

В конце июля в Воронеже задержали двух подростков 15 и 16 лет за осквернение могил.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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