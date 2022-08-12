16-летний подросток от скуки устроил погром на российском кладбище

Подросток от скуки поломал плиты и кресты у могил на кладбище в Нижегородской области

В Нижегородской области 16-летний подросток устроил погром на кладбище в Дальнеконстантиновском районе. Мальчик от скуки поломал плиты и кресты на могилах. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

По данным издания, приемные родители взяли российского школьника с собой в деревню к бабушке. Подросток подружился с детьми, которые были помладше него. В один из дней старшеклассник отправился с новыми друзьями на рыбалку, а после попросил их возвращаться домой без него.

Спустя какое-то время жители деревни обратили внимание, что кто-то изуродовал кладбище. На территории не было камер видеонаблюдения, однако в произошедшем заподозрили подростка.

Школьник не стал отрицать своей вины. Сотрудникам полиции он объяснил, что погром устроил для веселья. По факту инцидента уже возбудили уголовное дело, предусматривающее ответственность за порчу имущества.

Ранее в Воронеже задержали двух подростков 15 и 16 лет за осквернение могил. Позже в отношении школьников возбудили уголовное дело.

28 июля стало известно, что в Воронеже подросток помочился на могилу, кричал одновременно с этим «слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне» и снял все на видео, после чего опубликовал кадры в своем Telegram-канале. Затем он и его приятель начали страстно обниматься и целоваться рядом с захоронением.