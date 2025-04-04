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16:25, 4 апреля 2025Моя страна

Российский город накрыло ледяной коркой

Ледяная корка накрыла Владивосток
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Жители Владивостока заметили на сопке Буссе ледяную корку, накрывшую растительность и конструкции. Об этом сообщает «ЭкоПравда».

Редкое явление возникает из-за того, что капли тумана замерзают сразу при соприкосновении с холодной поверхностью. Это происходит, когда влажность высокая, а температура воздуха падает ниже нуля, объяснила ведущий специалист Примгидромета Варвара Коридзе.

По ее словам, в этот период автомобилистам стоит быть осторожнее: при попытке счистить наледь можно повредить детали машины. Также рекомендуется избегать резких движений и использовать только подходящие средства для очистки.

Ранее сообщалось, что жители деревни Бретяк, расположенной в Бурзянском районе Башкирии, стали свидетелями редкого природного феномена. На поверхности местной реки образовался необычный узор из идеально округлых льдин — явление, известное как блинчатый лед.

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