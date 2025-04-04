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16:11, 4 апреля 2025Моя страна

Необычные блины покрыли реку в Башкирии и попали на видео

Редкие ледяные блины образовались на реке в Башкирии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Жители деревни Бретяк, расположенной в Бурзянском районе Башкирии, стали свидетелями редкого природного феномена. На поверхности местной реки образовался необычный узор из идеально округлых льдин — явление, известное как блинчатый лед. Видео ледяного чуда опубликовал Telegram-канал «Моя Уфа».

На видеозаписи можно увидеть круглые льдины с приподнятыми краями, внешне напоминающие кувшинковые листья. Это редкая форма молодого льда, которая формируется на этапе становления ледяного покрова. «Ледяные блины» появляются в результате постоянных ударов и трения между льдинами, двигающимися в потоке воды. Внешне такая ледяная мозаика выглядит почти как выложенные на воде блины — отсюда и название.

Размер «блинов» может быть весьма внушительным — от 30 сантиметров до трех метров в диаметре и до 10–15 сантиметров в толщину. Подобное явление чаще всего можно встретить в прибрежных зонах Северного Ледовитого океана, где оно сопровождает периоды волнения у границ стационарных льдов. Однако для средней полосы России это большая редкость, особенно в реках.

Это завораживающее зрелище, появившееся среди заснеженных пейзажей Башкирии, привлекло внимание как местных жителей, так и пользователей соцсетей, став настоящим украшением зимы.

Ранее сообщалось, что жители Челябинска заметили необычное небесное явление. Выяснилось, что утром в небе над российским городом взорвался метеор. Явление засняли камеры наблюдения — в том числе камеры домофонов.

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