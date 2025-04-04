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10:36, 4 апреля 2025Силовые структуры

Российского учителя истории заподозрили в развращении ученицы в стенах школы

В Петербурге учителя истории заподозрили в интимной связи с ученицей в школе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 33-летнего учителя заподозрили в интимной связи с 16-летней школьницей. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, в полицию обратилась мать девочки. Она рассказала, что учитель истории совершал развратные действия в отношении ее дочери и вступал с ней в интимную связь прямо в школе.

Мать заявила, что связь между несовершеннолетней и учителем длится уже год. Решается вопрос о возбуждении дела. Ранее мужчина не был судим.

Ранее в Крыму суд приговорил мужчину к 12 годам за совращение несовершеннолетней.

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