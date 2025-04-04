Российского учителя истории заподозрили в развращении ученицы в стенах школы

В Петербурге учителя истории заподозрили в интимной связи с ученицей в школе

В Санкт-Петербурге 33-летнего учителя заподозрили в интимной связи с 16-летней школьницей. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, в полицию обратилась мать девочки. Она рассказала, что учитель истории совершал развратные действия в отношении ее дочери и вступал с ней в интимную связь прямо в школе.

Мать заявила, что связь между несовершеннолетней и учителем длится уже год. Решается вопрос о возбуждении дела. Ранее мужчина не был судим.

Ранее в Крыму суд приговорил мужчину к 12 годам за совращение несовершеннолетней.

