Российскому школьнику пришлось пройти 10 километров из-за отказа таксиста везти его домой

В Челябинске школьнику пришлось пройти 10 км из-за отказа таксиста в поездке

В Челябинске 12-летнему школьнику пришлось пройти пешком 10 километров из-за отказа таксиста везти его домой. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По сведениям российского издания, школьник гулял по городу вместе с другом. Внезапно у ребенка разрядился телефон. Через товарища мальчик связался с родителями, те вызвали ему такси.

Когда водитель выяснил, что школьник поедет один, то отменил заказ и уехал. Учащийся немного подождал, а затем побрел домой пешком. Путь занял 2,5 часа. В это время его мать начала поиски. Россиянка даже подала заявление в полицию о пропаже.

В пути с ребенком ничего не случилось, он благополучно добрался до дома. Комментариев от службы такси семья не получила.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске четверо подростков избили таксистку и угнали ее автомобиль.

После избиения нападавшие катались по городу на угнанном авто, однако в итоге не справились с управлением и врезались в сугроб. Через некоторое время несовершеннолетних задержали.