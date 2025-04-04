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21:41, 4 апреля 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь в откровенном бюстгальтере

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Микайла Демайтер

Микайла Демайтер . Фото: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире хоккеисткой, показала откровенные снимки с новой фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в горнолыжном комбинезоне белого цвета. При этом она расстегнула его и продемонстрировала на камеру грудь в черном атласном бюстгальтере. Ее внешний вид дополнили макияж в нюдовых тонах и распущенные волосы. В качестве украшений спортсменка выбрала золотую цепь с подвеской, браслеты и кольца.

«Серия фотографий, чтобы доказать, что ангелы действительно существуют», — подписала знаменитость пост, который набрал 58,6 тысячи лайков.

В марте сообщалось, что американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира», снялась в экстремально коротких шортах.

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