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21:43, 31 марта 2025Ценности

«Самая красивая спортсменка мира» снялась в экстремально коротких шортах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира», снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором позировала на фоне поля и деревьев. Так, она повернулась к камере боком и продемонстрировала подтянутую фигуру в белой короткой майке и экстремально коротких черных шортах с высокой посадкой. При это звезда уложила волосы в высокий хвост и дополнила свой внешний вид макияжем в нюдовых тонах.

Фото: @_paige.renee

Ранее сообщалось, что канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», сняла штаны на фотосессии. Тогда 24-летняя девушка позировала перед фотографом в облегающем лонгсливе и трусах.

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