«Самая сексуальная в мире хоккеистка» сняла штаны на фотосессии

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», сняла штаны на фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя спортсменка поделилась снимками, на которых предстала в облегающем желто-синем лонгсливе и трусах с высокой посадкой. Она позировала перед камерой в открытых туфлях на шпильках, держа в руках защитный шлем и хоккейную клюшку. Ее внешний вид дополнили прическа с объемными локонами и макияж в нюдовых тонах.

Поклонники оценили съемку девушки в комментариях под постом, который набрал 32 тысячи лайков. «Вау, ты такая красивая», «Ты можешь играть в моей команде в любое время», «Богиня, заставляющая мужчин дрожать от волнения», «Шикарная», «Увидел тебя, и мир просто остановился», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи показала обнаженные ягодицы на камеру.