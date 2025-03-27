Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:42, 27 марта 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире хоккеистка» сняла штаны на фотосессии

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Mikayla Demaiter

Mikayla Demaiter. Фото: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», сняла штаны на фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя спортсменка поделилась снимками, на которых предстала в облегающем желто-синем лонгсливе и трусах с высокой посадкой. Она позировала перед камерой в открытых туфлях на шпильках, держа в руках защитный шлем и хоккейную клюшку. Ее внешний вид дополнили прическа с объемными локонами и макияж в нюдовых тонах.

Поклонники оценили съемку девушки в комментариях под постом, который набрал 32 тысячи лайков. «Вау, ты такая красивая», «Ты можешь играть в моей команде в любое время», «Богиня, заставляющая мужчин дрожать от волнения», «Шикарная», «Увидел тебя, и мир просто остановился», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи показала обнаженные ягодицы на камеру.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о планах Трампа по присоединению Гренландии

    В российском городе толпа мигрантов избила дочь бойца СВО

    Россияне возмутились заселением в одну квартиру 13 гастарбайтеров

    Военблогер раскрыл детали наступления армии России в Курской области

    Воронежская область вновь подверглась атаке беспилотников

    В плане США по сделке увидели подрыв идеи об Украине в ЕС

    Военкоры сообщили об «очень неприятной» ситуации для ВСУ

    В США предупредили Украину о риске остаться без денег

    В США рассказали о провале плана Франции и Британии по Украине

    «Это не экстравагантные разговоры». Путин объяснил, почему Трамп хочет присоединить Гренландию. Как США стремятся к этому 150 лет?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше