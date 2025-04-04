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20:20, 4 апреля 2025Ценности

Сестра Ким Кардашьян сравнила ее мытье в надувном бассейне со сценой в порно

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kimkardashian

Американская телезвезда Хлои Кардашьян сравнила мытье сестры, основательницы бренда Skims Ким Кардашьян, в надувном бассейне со сценой в порнофильме. Соответствующий эпизод шоу The Kardashians («Семейство Кардашьян») доступен на платформе Hulu.

В новой серии сестры Хлои и Ким решили вместе с матерью, бизнесвумен Крис Дженнер, отправится на отдых в национальный парк Джошуа-Три в Калифорнии. Однако место для кемпинга оказалось не совсем таким, как они ожидали. В фургоне, в котором семья остановилась, отсутствовал душ. Несмотря на это, бывшая жена рэпера Канье Уэста захотела помыться в надувном бассейне. Так, она надела комплект одежды, состоящий из бюстгальтера и велосипедок, и взяла с собой мочалку. Стоя перед камерами, Кардашьян принялась намыливать себя, распределяя пену по всему телу.

Сестра предпринимательницы, в свою очередь, назвала ее действия неуместными. «Мне кажется неуместным смотреть на нее. Либо это сцена из порно, либо нас собираются убить, и кто-то должен быть начеку. Мне совсем не хочется умирать», — с иронией сказала она.

В декабре прошло года Хлои Кардашьян подарила сестре украшенный стразами скутер для инвалидов.

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