Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:27, 26 декабря 2024Ценности

Хлои Кардашьян подарила сестре украшенный стразами скутер для инвалидов

Хлои Кардашьян подарила сестре Ким украшенный стразами скутер для инвалидов
Мария Винар

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Хлои Кардашьян подарила сестре, основательнице бренда Skims Ким Кардашьян, необычное средство передвижения. Соответствующая публикация появилась на странице предпринимательницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя бизнесвумен поделилась в сторис видео, в котором продемонстрировала подарок от младшей сестры. На размещенных кадрах запечатлен коленный скутер, предназначенный для инвалидов. Видно, что он украшен серебристыми стразами и белым бантом. Кроме того, на нем закреплена красная открытка с пожеланиями счастливого Рождества.

9 декабря стало известно, что Ким Кардашьян сломала ногу после съемок рекламы Skims и North Face. Тогда телезвезда опубликовала в соцсетях снимок, на котором показала фрагмент костылей и наколенника.

Однако несмотря на перелом, предпринимательница все-таки посетила открытие магазина Skims. На мероприятии она передвигалась на коленном скутере.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы поможем по украинскому вопросу». Лавров рассказал о тайных попытках Франции помирить Москву и Киев

      Центробанк Турции снизил учетную ставку впервые почти за два года

      Популярности акций Tesla стал угрожать опасный конкурент

      Проход судов через Босфор временно перекрыли из-за танкера из России

      В МВД раскрыли число попыток поджогов и подрывов по указаниям мошенников за неделю

      Раскрыты обостряющиеся после новогодних праздников болезни

      Вор украл младенца Иисуса из вертепа и вернул его с извинительной запиской

      Министра сельского хозяйства Бурятии заподозрили в превышении должностных полномочий

      В России осудили мужчину за мошенничество при строительстве многоквартирных домов

      Хлои Кардашьян подарила сестре украшенный стразами скутер для инвалидов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше