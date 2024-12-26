Хлои Кардашьян подарила сестре украшенный стразами скутер для инвалидов

Хлои Кардашьян подарила сестре Ким украшенный стразами скутер для инвалидов

Американская телезвезда Хлои Кардашьян подарила сестре, основательнице бренда Skims Ким Кардашьян, необычное средство передвижения. Соответствующая публикация появилась на странице предпринимательницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя бизнесвумен поделилась в сторис видео, в котором продемонстрировала подарок от младшей сестры. На размещенных кадрах запечатлен коленный скутер, предназначенный для инвалидов. Видно, что он украшен серебристыми стразами и белым бантом. Кроме того, на нем закреплена красная открытка с пожеланиями счастливого Рождества.

9 декабря стало известно, что Ким Кардашьян сломала ногу после съемок рекламы Skims и North Face. Тогда телезвезда опубликовала в соцсетях снимок, на котором показала фрагмент костылей и наколенника.

Однако несмотря на перелом, предпринимательница все-таки посетила открытие магазина Skims. На мероприятии она передвигалась на коленном скутере.