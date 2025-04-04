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16:44, 4 апреля 2025Бывший СССР

Школьникам на Украине выдали восхваляющие Зеленского учебники

«Страна.ua»: Школьникам на Украине выдали учебники, восхваляющие Зеленского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: chayanuphol / Shutterstock / Fotodom  

Школьникам 11-х классов на Украине выдали восхваляющие президента страны Владимира Зеленского учебники по истории. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Разделы обильно иллюстрируются различными фотографиями президента Владимира Зеленского. Например, глава о президентстве Зеленского называется "Реформаторская деятельность"», — говорится в публикации.

Отмечается, что в издании ничего не сказано о скандалах и коррупции, с которой связаны некоторые проекты Зеленского. Кроме того, в учебнике в контексте конфликта с Россией почти ничего не упоминается о роли экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Отмечается, что педагоги на Украине уже раскритиковали новый учебник, который вышел накануне итогового экзамена для старшеклассников.

Ранее Зеленского предупредили о безвыходном положении из-за сделки с США по редкоземельным металлам. Утверждается, что соглашение на сделку подорвет политическую карьеру Зеленского и его образ в глазах граждан как человека, обещающего полный суверенитет Украины.

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