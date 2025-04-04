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09:17, 4 апреля 2025Силовые структуры

Соучредителя IT-компании обвинили в создании ОПС после обысков

Соучредителя IT-компании «Аеза групп» арестовали по обвинению в создании ОПС
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Мещанский районный суд Москвы арестовал соучредителя IT-компании «Аеза групп» Юрия Бозояна и еще двух предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС.

Бозоян и один из бизнесменов обвиняются по статье о создании организованного преступного сообщества (ОПС), а третий фигурант — об участии в нем. Они будут находиться в СИЗО два месяца.

В офисе петербургской IT-компании уже прошли следственные мероприятия в рамках дела о незаконной банковской деятельности в составе ОПС. Предположительно, структура Бозояна связана с криптовалютой и работой в даркнете.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России совместно с тридцатью сотрудниками МВД по Санкт-Петербургу проводят обыски в офисе IT-компании на Зольной улице. В этом здании располагался «Вагнер-центр».

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