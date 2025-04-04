Соучредителя IT-компании обвинили в создании ОПС после обысков

Соучредителя IT-компании «Аеза групп» арестовали по обвинению в создании ОПС

Мещанский районный суд Москвы арестовал соучредителя IT-компании «Аеза групп» Юрия Бозояна и еще двух предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС.

Бозоян и один из бизнесменов обвиняются по статье о создании организованного преступного сообщества (ОПС), а третий фигурант — об участии в нем. Они будут находиться в СИЗО два месяца.

В офисе петербургской IT-компании уже прошли следственные мероприятия в рамках дела о незаконной банковской деятельности в составе ОПС. Предположительно, структура Бозояна связана с криптовалютой и работой в даркнете.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России совместно с тридцатью сотрудниками МВД по Санкт-Петербургу проводят обыски в офисе IT-компании на Зольной улице. В этом здании располагался «Вагнер-центр».