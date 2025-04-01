Стало известно об обысках в бывшем «Вагнер-центре» в Петербурге

Сотрудники СК и МВД проводят обыски в бывшем «Вагнер-центре» в Петербурге

Сотрудники Следственного комитета (СК) России совместно с тридцатью сотрудниками МВД по Санкт-Петербургу проводят обыски в офисе IT-компании на Зольной улице. Ранее в этом здании располагался «Вагнер-центр», сообщает «Фонтанка».

По данным издания, обыски проводятся в рамках уголовного дела. Предположительно, речь идет об обналичивании денег и организации преступного сообщества.

Ранее около здания «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге произошло нападение на 41-летнюю журналистку телеканала Al Jazeera Рание Дриди. В мае 2024 года мировой судья приговорил виновника Игоря Бердова к одному года лишения свободы условно по статье 116 («Побои») УК РФ. Сам Бердов также признал вину.