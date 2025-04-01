Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:18, 1 апреля 2025Силовые структуры

Стало известно об обысках в бывшем «Вагнер-центре» в Петербурге

Сотрудники СК и МВД проводят обыски в бывшем «Вагнер-центре» в Петербурге
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета (СК) России совместно с тридцатью сотрудниками МВД по Санкт-Петербургу проводят обыски в офисе IT-компании на Зольной улице. Ранее в этом здании располагался «Вагнер-центр», сообщает «Фонтанка».

По данным издания, обыски проводятся в рамках уголовного дела. Предположительно, речь идет об обналичивании денег и организации преступного сообщества.

Ранее около здания «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге произошло нападение на 41-летнюю журналистку телеканала Al Jazeera Рание Дриди. В мае 2024 года мировой судья приговорил виновника Игоря Бердова к одному года лишения свободы условно по статье 116 («Побои») УК РФ. Сам Бердов также признал вину.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров анонсировал новую встречу России и США

    В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России

    Познер анонсировал новый проект на Первом канале

    Политика Трампа напугала путешественников

    Названо неожиданное последствие импортных пошлин на автомобили для США

    В России захотели ограничить выдачу банковских карт

    44-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру в откровенном наряде спустя месяц после родов

    Пенсионер решил поплавать под водой в Индонезии и был найден бездыханным

    В России нашли средневековый подземный ход

    У экс-замглавы МЧС Краснодарского края изъяли активы на 360 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше