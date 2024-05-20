Напавшего на журналистку Al Jazeera у «ЧВК Вагнер Центра» россиянина осудили

Суд в Петербурге дал год условно мужчине, напавшему на журналистку Al Jazeera

Мировой судья приговорил к одному года лишения свободы условно Игоря Бердова, который напал на 41-летнюю журналистку телеканала Al Jazeera Рание Дриди около «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по статье 116 («Побои») Уголовного кодекса РФ. Сам он также признал вину.

По данным суда, все произошло в ночь с 24 на 25 августа 2023 года. Бердов, находясь у стихийного мемориала у БЦ «Морская столица», ворвался в кадр и ударил по голове иностранную журналистку Al Jazeera, которая вышла в эфир для арабской версии канала. У потерпевшей диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей, а нападавшему удалось скрыться с места преступления.

Бердова задержали через несколько дней в Карелии.

