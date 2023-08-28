Напавшего на журналистку Al Jazeera у «ЧВК Вагнер Центра» россиянина задержали

В Карелии задержали напавшего на журналиста Al Jazeera возле «ЧВК Вагнер Центра»

В Карелии задержали мужчину, который напал на 41-летнюю журналистку телеканала Al Jazeera Рание Дриди около «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, нападавшим оказался ранее судимый 36-летний руководитель продаж из Петрозаводска. В 2017 году он получил два года и шесть месяцев заключения за мошенничество, но вышел по УДО. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье 116 («Побои») УК РФ.

Ночью 25 августа, когда иностранная журналистка вышла в эфир для арабской версии канала около стихийного мемориала, мужчина ворвался в кадр и ударил женщину по голове. Сразу после этого он поспешил скрыться. У потерпевшей диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей.