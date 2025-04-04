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06:50, 4 апреля 2025Мир

Спецпредставитель Путина заявил о предотвращении администрацией Трампа третьей мировой

Глава РФПИ Дмитриев: Администрация Трампа предотвратила третью мировую войну
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Администрация американского лидера Дональда Трампа добилась существенного прогресса относительно урегулирования украинского кризиса. Таким образом, она предотвратила начало третьей мировой войны, об этом заявил спецпредставитель президента РФ Владимира Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Fox News.

«У нас идут продуктивные обсуждения. Наши дипломаты также прорабатывают возможные варианты развития событий. Но нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже добилась значительного прогресса в урегулировании украинского вопроса», — отметил Дмитриев.

Ранее Кирилл Дмитриев пригласил коллег из США посетить Москву. По его словам, прямой диалог между РФ и Штатами позволит «как раз не искажать информацию» и четко обсудить все важные вопросы.

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