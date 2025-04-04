Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:41, 4 апреля 2025Мир

Спецпредставитель Путина пригласил коллег из США посетить Россию

Глава РФПИ Дмитриев пригласил американских коллег посетить Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пригласил коллег из США посетить Москву. Об этом Дмитриев рассказал журналистов, пишет ТАСС..

«Я надеюсь, будут приглашены также и другие представители России в Соединенные Штаты. Мы приглашаем наших коллег посетить нас в России», — отметил он.

Прямой диалог между РФ и Штатами позволит «как раз не искажать информацию». Стороны могут прямо и четко обсуждать все ключевые вопросы, уточнил Кирилл Дмитриев.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США по итогам двух дней сделали «три шага вперед». По словам главы РФПИ, вопросов накопилось очень много. На протяжении трех лет фактически не было коммуникации между двумя странами, добавил Дмитриев.

Также он ответил, что что Москва и Вашингтон обсуждают восстановление прямого авиасообщения. Посольство России и МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов.

    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву. В трех столичных аэропортах введены ограничения в целях безопасности

    Выгоду сотрудничества США с Россией и Европой сравнили

    Сийярто рассказал о выступающей за войну на Украине Европе

    Спецпредставитель Путина назвал причину отсутствия просьб о снятии санкций

    ВСУ назначили вознаграждение за голову российского снайпера

    Спецпредставитель Путина пригласил коллег из США посетить Россию

    Спецпредставитель Путина заявил о попытке СМИ сорвать диалог РФ и США

    Спецпредставитель Путина рассказал о потерянных миллиардах американскими компаниями

    Врачи спасли россиянку с огромной кровопотерей из-за гигантской матки

    В России назвали возможные направления сотрудничества с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше