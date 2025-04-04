Спецпредставитель Путина пригласил коллег из США посетить Россию

Глава РФПИ Дмитриев пригласил американских коллег посетить Россию

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пригласил коллег из США посетить Москву. Об этом Дмитриев рассказал журналистов, пишет ТАСС..

«Я надеюсь, будут приглашены также и другие представители России в Соединенные Штаты. Мы приглашаем наших коллег посетить нас в России», — отметил он.

Прямой диалог между РФ и Штатами позволит «как раз не искажать информацию». Стороны могут прямо и четко обсуждать все ключевые вопросы, уточнил Кирилл Дмитриев.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США по итогам двух дней сделали «три шага вперед». По словам главы РФПИ, вопросов накопилось очень много. На протяжении трех лет фактически не было коммуникации между двумя странами, добавил Дмитриев.

Также он ответил, что что Москва и Вашингтон обсуждают восстановление прямого авиасообщения. Посольство России и МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов.