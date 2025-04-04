Спецпредставитель Путина рассказал о трех сделанных шагах вперед на встречах в Вашингтоне

Дмитриев: На встречах в Вашингтоне было сделано три шага вперед

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США по итогам двух дней сделали «три шага вперед». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дмитриева, вопросов накопилось очень много — на протяжении трех лет фактически не было коммуникации между двумя странами. «Поэтому процесс диалога, процесс решения займет какое-то время, но при этом он точно идет позитивно и конструктивно», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее спецпредставитель Путина рассказал, что администрация Трампа настроена созидательно и ведет себя в диалоге с Россией уважительно.