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00:34, 4 апреля 2025Мир

Спецпредставитель Путина рассказал об уважительном отношении администрации США

Дмитриев: Администрация Трампа ведет себя в диалоге с РФ уважительно
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Администрация Трампа настроена созидательно и ведет себя в диалоге с Россией уважительно. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев, передает «Интерфакс».

Спецпредставитель президента отметил, что провел в Вашингтоне встречи с ключевыми членами администрации США. «Администрация Трампа слышит позицию РФ», — подчеркнул он.

Ранее Дмитриев заявил, что представители американского бизнеса выразили готовность занять ниши, оставленные ушедшими из России европейскими компаниями.

Также он уточнил, что Россия и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения.

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