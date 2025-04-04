Спецпредставитель Путина рассказал об уважительном отношении администрации США

Дмитриев: Администрация Трампа ведет себя в диалоге с РФ уважительно

Администрация Трампа настроена созидательно и ведет себя в диалоге с Россией уважительно. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев, передает «Интерфакс».

Спецпредставитель президента отметил, что провел в Вашингтоне встречи с ключевыми членами администрации США. «Администрация Трампа слышит позицию РФ», — подчеркнул он.

Ранее Дмитриев заявил, что представители американского бизнеса выразили готовность занять ниши, оставленные ушедшими из России европейскими компаниями.

Также он уточнил, что Россия и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения.